Dopo un paio di giorni di assenza torna la voce e torna Occhio al caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero. "E speriamo che la voce resti fino alle 9 di stasera quando saremo al teatro Leonardo di Milano. Chi non viene è veramente una carogna", scherza Daniele Capezzone. Oggi giornata storica anche sui giornali, con il sì al piano di pace di Donald Trump tra Israele e Hamas. "Non mancano le incognite ma siamo di fronte a un successo diplomatico pieno - riflette il direttore editoriale di Libero -. Hamas alla fine si è convinto. Restano da convincere Landini, la Albanese ed Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Capezzone e la pace, "resta da convincere Iacchetti. Chi rosica di più a Repubblica"