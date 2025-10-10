Capello | Roma da Scudetto con dei rinforzi può essere la sorpresa
Arrivati alla seconda sosta della stagione, la Roma si gode il primo posto in campionato in coabitazione con il Napoli, grazie a cinque vittorie nelle prime sei partite. Per l’ex allenatore Fabio Capello i giallorossi possono essere la vera sorpresa di questa Serie A e proprio sulla formazione di Gasperini si è espresso ai microfoni di TMW durante il Festival dello Sport. Le parole di Capello. Queste le dichiarazioni di Capello: “ Se la Roma può essere da Scudetto? Penso di si. È una squadra che ha giocatori di qualità come Soulé e Dybala e un allenatore che è un martello e sa dove vuole arrivare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
