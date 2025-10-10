Capello rivendica con orgoglio | Ho vinto 11 scudetti sento miei anche i due conquistati con la Juve

Juventusnews24.com | 10 ott 2025

Capello, ex tecnico della Juve, ha rivendicato con orgoglio gli scudetti vinti con il club bianconero: sono 11 in totale. Le parole. Una frase secca, potente, destinata a fare rumore e a riaccendere polemiche mai sopite. Dal prestigioso palco del Festival dello Sport di Trento, Fabio Capello riscrive il suo palmarès personale, lanciando una vera e propria bomba mediatica che riporta le lancette dell’orologio indietro fino all’estate del 2006. L’ex allenatore, tra i più vincenti della storia, ha rivendicato con forza la paternità dei due scudetti revocati alla Juventus ai tempi di Calciopoli. Interrogato sulla sua straordinaria carriera, Don Fabio non ha usato giri di parole per esprimere il suo punto di vista, che coincide da sempre con quello del club bianconero e dei suoi tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

