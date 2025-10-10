Capello | Maldini e Baresi leader in campo Ronaldo ‘il Fenomeno’ leader negativo ma …

Durante il Festival dello Sport di Trento sono stati intervistati Floris e Capello. Quest'ultimo ha parlato di Maldini, Baresi e Ronaldo 'il Fenomeno' come esempi di leader (molto diversi tra loro). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capello: “Maldini e Baresi leader in campo, Ronaldo ‘il Fenomeno’ leader negativo ma …”

In questa notizia si parla di: capello - maldini

Milan 1997-1998: stagione di transizione con Capello al ritorno. ? Capitano Maldini guida una squadra rinnovata: Leonardo, Kluivert, Weah, Ziege e Taibi tra i nuovi volti. Campionato deludente: 10° posto con 44 punti, assenza dalle coppe europee. # - facebook.com Vai su Facebook

L'italiano che fa barba e capelli all'Ajax. Nel salone di Fabio Taglieri i calciatori della squadra "trovano un momento di relax e spensieratezza", dice il parrucchiere. "Il cliente dei miei sogni? Paolo Maldini. Ha pure un bel capello". Di @FkGottardi - X Vai su X

ESCLUSIVO Capello: 'Il mio Higuain, Baresi, Maldini e l'Italia senza attaccanti' - Ha allenato il centravanti più bello di tutti i tempi, Fabio Capello, perché come Marco Van Basten non ce n'è mai stato uno: un piacere per gli occhi, le sue movenze; un godimento per il suo ... Si legge su calciomercato.com

Fabio Capello: «Baresi si ruppe il ginocchio e un mese dopo giocò la finale mondiale, uno così non può avere paura di nulla» - Fabio Capello, che di Franco Baresi è stato prima compagno di squadra (1978- Segnala corriere.it