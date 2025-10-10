Capello | Cassano negli ultimi 25 metri era più forte di Totti
Fabio Capello al Festival dello Sport di Trento ha citato Cassano (e poi Totti) come giocatore che più lo ha fatto arrabbiare durante la sua carriera da allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: capello - cassano
VIDEO/ Capello: "Cassano? Peccato, in certe cose era più bravo di Totti. Mi diceva..." - X Vai su X
Ai tempi del Real Madrid, Antonio Cassano mise in scena uno dei momenti più ricordati della sua esperienza spagnola. A bordo campo, accanto a Ronaldo, Cannavaro, e Diarra, inscenò quella che sembrava un’imitazione di Fabio Capello, tanto precisa da fa - facebook.com Vai su Facebook
Capello: “Cassano? Grande talento, per certe cose meglio di Totti. Un peccato perchè…” - Fabio Capello, nel suo intervento al “Festival dello Sport” a Trento, ha parlato del suo rapporto con Antonio Cassano: “Cassano è stato uno di quei giocatori che mi dispiaceva vedere così. Segnala msn.com
Fabio Capello: «Cassano meglio di Totti. Scudetti? Ne ho vinti 11 sul campo, meritatamente» - Fabio Capello, presente al Festival dello Sport di Trento, ha affrontato diversi temi insieme a Giovanni Floris, conduttore di La7. Secondo msn.com