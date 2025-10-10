Capello ammette | Ecco chi è il più grande che ho allenato! Ronaldo? Dovevo prendere una decisione

Inter News 24 Capello ha rivelato un grosso retroscena della sua carriera nel corso del Festival dello Sport di Treno e riguardante Ronaldo “Il Fenomeno”. Fabio Capello, intervistato al Festival dello Sport di Trento, ha ripercorso uno dei momenti più discussi della sua carriera, quando allenava Ronaldo Nazário. Capello ha parlato del talento incredibile del brasiliano, ma anche delle difficoltà nel gestirlo, rivelando come prese una decisione drastica che portò a un cambiamento decisivo per la sua squadra. RAPPORTO CON RONALDO – «Ronaldo è il più grande giocatore che ho allenato. Era uno a cui piaceva fare le feste ogni sera, baldoria, pesava 94 kg e non voleva dimagrire». 🔗 Leggi su Internews24.com

