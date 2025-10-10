Capacità di stiva per Msc è record continua l?espansione del gruppo

Msc è la prima compagnia al mondo a toccare una capacità di stiva sulle sue navi di 7 milioni di teu. Che significa? Che se tutte le navi con le insegne Msc caricassero. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Msc sfiora il venti percento della stiva container globale - Msc consolida il sorpasso nei confronti di Maersk e conferma il suo predominio mondiale per quanto riguarda la capacità di trasporto marittimo di container. trasportoeuropa.it scrive

