Capaccio Paestum SA Assemblea Nazionale FenImprese 2025 | venerdì 24 ottobre

Sarà l’ Hotel Ariston di Capaccio – Paestum in provincia di Salerno a ospitare, il prossimo venerdì 24 ottobre, l’ Assemblea Nazionale FenImprese 2025. Si tratta di un appuntamento istituzionale di primaria importanza per FenImprese e per il territorio salernitano, che rappresenterà una significativa occasione di visibilità, confronto e condivisione tra imprese, professionisti e istituzioni. L’evento, infatti, ha ricevuto il patrocinio morale dei Comuni di Salerno (capoluogo) e Capaccio – Paestum (SA), a sottolineare la forte volontà di collaborazione con le istituzioni del territorio. Sono attesi oltre 400 partecipanti tra imprenditori, rappresentanti del mondo produttivo, figure di spicco del panorama istituzionale, VIP e dirigenti FenImprese provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Zon.it
