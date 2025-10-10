Canzi carica la Juventus Women | Gruppo creato per crescere sulla sfida di domani col Como…

Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in vista dell’impegno casalingo di domani contro il Como: le dichiarazioni. Vigilia di campionato per le Juventus Women, attese domani alle 15 dalla sfida casalinga contro il Como. L’allenatore Massimiliano Canzi ha presentato il match in conferenza stampa, toccando temi cruciali come l’inserimento delle nuove arrivate, la gestione delle energie e la caratura dell’avversario. Il tecnico ha prima di tutto elogiato la campagna acquisti estiva, sottolineando come la scelta sia ricaduta su profili di spessore non solo tecnico, ma anche umano. PAROLE – «Sicuramente tutte le giocatrici arrivate in estate sono state scelte accuratamente, sia sotto l’aspetto tecnico, chiaramente, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto caratteriale, umano, perchè in un gruppo di questo livello non ci potevamo permettere di inserire atlete che non aiutassero a crescere le nostre calciatrici più giovani». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

