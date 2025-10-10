Cantieri del tram lavori sul ponte di via Matteotti e chiusure attorno a piazza dell’Unità

Nuovo cantiere in arrivo per il tram di Bologna. Da martedì 14 ottobre partiranno i lavori sul ponte di via Matteotti, uno snodo fondamentale per chi ogni giorno si muove tra la Bolognina, i viali e la stazione.L’intervento interesserà dapprima il lato est del cavalcavia: verranno recintati una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: cantieri - tram

Traffico e cantieri del tram, Arcoveggio in tilt. La rabbia dei residenti: “Non viviamo più”

Un’auto è finita in uno dei cantieri del tram

Lavori a Bologna: dove sono i cantieri (non solo del tram) questa settimana

CANTIERI TRAM Chiusura tratto di via San Donato Linee 20, 60, 88 e 93 Causa LAVORI, la via San Donato, nel tratto compreso tra via Beroaldo e viale della Repubblica, sarà vietata al transito veicolare. Pertanto, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 di m - facebook.com Vai su Facebook

#Tgm ore 9 #7ottobre2025 #tram #cantieri #viabilita #romamobilita - X Vai su X

Tram Bologna: da martedì i lavori sul ponte Matteotti, come cambia la viabilità - Intanto è cambiata di nuovo la circolazione in via San Felice che è chiusa al traffico dal 3 ottobre ... msn.com scrive

Tramvia, nuovo ponte fra Bellariva e Gavinana: procedono i lavori. 'Pronto entro giugno 2026' - La sindaca ha affermato che " i lavori della tramvia sono monitorati quotidianamente, il cronoprogramma è rispettato, la costruzione del ponte è già stata ultimata per metà ed entro la fine dell’anno ... Secondo msn.com