Cantieri code e disagi Il Comune apre via Chiodo

Ci sono volute le proteste degli automobilisti, imbottigliati nel traffico lungo la principale arteria cittadina, e anche la presa di posizione di Confartigianato, che nei giorni scorsi a fronte delle proteste dei propri associati non aveva esitato a bussare alle porte di Palazzo civico per chiedere una soluzione al caos viabilistico generato dai lunghi lavori sulla rete idrica della città, in cantiere grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Così, da ieri e fino a mercoledì prossimo, 15 ottobre, gli automobilisti potranno transitare in piazza Verdi e via Chiodo – solo la corsia lato monte – per recarsi dall’altra parte della città, in virtù della decisione del Comune di sospendere e “spegnere“ temporaneamente le telecamere della Ztl, ma solo in un senso di marcia, quello verso piazza Chiodo e l’Arsenale militare. 🔗 Leggi su Lanazione.it