Cantiere in piazza Carrara | Situazione insostenibile

di Enrico Mattia Del Punta PISA "Il cantiere di Palazzo Reale in piazza Carrara? Una situazione insostenibile il comune intervenga tenendo in considerazione le esigenze delle famiglie che abitano in una piazza di grande valore storico, ormai declassata a parcheggio". È la richiesta contenuta nella lettera indirizzata al sindaco di Pisa, Michele Conti e agli assessori competenti che denuncia una serie di disagi vissuti dai residenti di piazza Carrara e piazzetta San Giorgio e che da metà settembre si trovano a vivere da quando sono iniziati i lavori di installazione della gru per il restauro del Palazzo Reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

