cantarini un convegno per capirlo

Simone Cantarini (1612 - 1648) nella sua epoca, fuori dalla sua città era noto a tutti come “il Pesarese“. Anna Maria Ambrosini Massari, dell’Università degli Studi di Urbino, insieme a Yuri Primarosa, hanno curato il convegno Simone Cantarini e il suo tempo. Maestri, allievi, seguaci che si terrà dal 13 al 15 ottobre a Palazzo Montani Antaldi e Palazzo Perticari Signoretti. "In prossimità della chiusura dell’importante mostra urbinate, ci tenevamo che ci fosse un incontro diretto con la città natale di Cantarini, attraverso un convegno scientifico, al quale parteciperanno studiosi dall’Italia e dall’estero, patrocinato dal MIUR e dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e reso possibile dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e da Franco Signoretti, presidente di Palazzo Perticari Signoretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

