Canicattì ricorda i suoi Giusti | inaugurazione del nuovo giardino della memoria
Sarà inaugurato il 29 ottobre, all’interno della Villa comunale Stefano Saetta di Canicattì, il “Giardino dei Giusti”, un luogo simbolico dedicato a coloro che hanno scelto il bene e posto la dignità umana al centro della propria vita. L’iniziativa, promossa dall’associazione Casa museo Giudice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
