Campionato Europeo Maschile CONIFA 2026 | Amitrano nominato Delegato per il Sud Italia

Gbt-magazine.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campionato Europeo Maschile CONIFA 2026: strutture, territori e alleanze per un evento inclusivo. Il Comitato Europeo CONIFA ha ufficialmente nominato il Sig. Massimo Amitrano come Delegato per il Sud Italia nell’ambito dell’organizzazione del Campionato Europeo Maschile CONIFA 2026. La nomina segna l’inizio di una fase cruciale per la selezione delle strutture sportive, degli alloggi, dei trasferimenti e della rete di collaborazioni con enti pubblici e privati del Mezzogiorno. Verso il Campionato Europeo Maschile CONIFA 2026. Il Campionato Europeo Maschile CONIFA 2026, giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà dal 25 maggio al 10 giugno 2026. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

