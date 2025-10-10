Campbell rivela | Sono stato vicino all’Inter ma ecco cosa successo Ho visto ad Appiano Gentile e…

Inter News 24 Campbell rivela un retroscena sul suo passato da calciatore: «Sono stato vicino all’Inter, ma ecco cosa succede. Ho visto Appiano Gentile e.». Sol Campbell, storico difensore dell’ Arsenal e della Nazionale inglese, ha rivelato alcuni retroscena del suo possibile trasferimento all’ Inter durante un’intervista a Sportitalia al ‘Portugal Football Summit’. Campbell ha parlato con entusiasmo della sua visita a Como, dove si trovava il campo di allenamento dell’Inter, descrivendolo come uno dei posti più belli mai visti. LA VISITA A COMO – «Beh sono stato a Como (alla Pinetina di Appiano Gentile, ndr), avevano un bellissimo campo di allenamento, sembrava quasi un giardino romano. 🔗 Leggi su Internews24.com

