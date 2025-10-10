Campania | Gasparri ' FI in crescita tante importanti nuove adesioni'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Inaugurando, insieme all'onorevole Martusciello e agli altri parlamentari e dirigenti della Campania, la nuova sede regionale di Forza Italia a Napoli, potremo dimostrare come il nostro movimento sia in crescita anche con tante importanti nuove adesioni, tra cui quella dell'assessore Caputo e dell'onorevole Bicchielli che, con tanti altri amministratori ed esponenti del territorio e il consigliere regionale Zannini, stanno rendendo sempre più forte Forza Italia in Campania, così come è avvenuto in altre regioni". Così il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
