Campania | Gasparri ' FI in crescita tante importanti nuove adesioni'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Inaugurando, insieme all'onorevole Martusciello e agli altri parlamentari e dirigenti della Campania, la nuova sede regionale di Forza Italia a Napoli, potremo dimostrare come il nostro movimento sia in crescita anche con tante importanti nuove adesioni, tra cui quella dell'assessore Caputo e dell'onorevole Bicchielli che, con tanti altri amministratori ed esponenti del territorio e il consigliere regionale Zannini, stanno rendendo sempre più forte Forza Italia in Campania, così come è avvenuto in altre regioni". Così il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

