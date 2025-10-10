Campania | Cirielli ' ringrazio Fico augurio sincero confronto politico su piano delle idee'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Ringrazio Roberto Fico per il suo augurio, che so essere sincero. È vero, abbiamo avuto modo di collaborare in Parlamento, in ruoli diversi ma in un organismo unitario dove c'era rispetto istituzionale e lavoro di squadra. Anche se qualche volta abbiamo avuto qualche diversa valutazione abbiamo sempre trovato una sintesi. In un momento importante per la Campania e per l'Italia, ogni confronto politico deve restare sul piano delle idee e delle proposte per il bene dei cittadini. Il mio impegno sarà sempre quello di offrire serietà, competenza e una visione concreta, sebbene alternativa, per il futuro della nostra regione". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campania: Cirielli, 'ringrazio Fico augurio sincero, confronto politico su piano delle idee'

