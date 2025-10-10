Campania | Cirielli ' ringrazio Fico augurio sincero confronto politico su piano delle idee'

Iltempo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Ringrazio Roberto Fico per il suo augurio, che so essere sincero. È vero, abbiamo avuto modo di collaborare in Parlamento, in ruoli diversi ma in un organismo unitario dove c'era rispetto istituzionale e lavoro di squadra. Anche se qualche volta abbiamo avuto qualche diversa valutazione abbiamo sempre trovato una sintesi. In un momento importante per la Campania e per l'Italia, ogni confronto politico deve restare sul piano delle idee e delle proposte per il bene dei cittadini. Il mio impegno sarà sempre quello di offrire serietà, competenza e una visione concreta, sebbene alternativa, per il futuro della nostra regione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

campania cirielli ringrazio fico augurio sincero confronto politico su piano delle idee

© Iltempo.it - Campania: Cirielli, 'ringrazio Fico augurio sincero, confronto politico su piano delle idee'

In questa notizia si parla di: campania - cirielli

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

Elezioni Regionali in Campania, il centrodestra schiera il viceministro meloniano Cirielli. Delusione FI: “Insultò Berlusconi, si scusi”

Elezioni in Campania, Bicchielli-Casciello: “Noi Moderati sosterrà Cirielli, resta valida anche la proposta Carfagna”

campania cirielli ringrazio ficoCampania: Cirielli, 'ringrazio Fico augurio sincero, confronto politico su piano delle idee' - È vero, abbiamo avuto modo di collaborare in Parlamento, in ruoli diversi ma in un organismo unitario dov ... Riporta iltempo.it

campania cirielli ringrazio ficoElezioni Campania Edmondo Cirielli compatta il centrodestra: Fratelli d'Italia ci mette faccia e nome, cosa dicono i sondaggi - La candidatura toglie ambiguità alla coalizione, chiarisce il perimetro degli alleati e mette in chiaro la posta in gioco ... Come scrive italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Cirielli Ringrazio Fico