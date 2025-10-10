Campania | Calenda ' Fico mai lavorato un giorno in vita sua M5s una sciagura'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "I Cinque stelle sono stati la principale sciagura di questo paese, ve li ritroverete a gestire la Campania con uno che non ha mai lavorato un giorno in vita sua per un accordo vergognoso fatto da parti politiche che i Cinque stelle li hanno sempre avversati. Io il paese in mano a questi non ce lo metto". Così il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo al 40esimo convegno di Confindustria Giovani imprenditori a Capri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campania: Calenda, 'Fico mai lavorato un giorno in vita sua, M5s una sciagura'

