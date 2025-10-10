Camion finisce fuori strada e si ribalta | vigili del fuoco al lavoro sulla statale 96
Un camion con semirimorchio si è ribaltato nella tarda mattinata di oggi sulla statale 96, all'altezza di Modugno. Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, sarebbe andato fuori strada mentre si trovava sulla corsia di decelerazione, finendo adagiato su un fianco.Il conducente del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
