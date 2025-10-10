Camerota messa in sicurezza completata | riaperta la strada provinciale Mingardina

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta ha firmato ieri sera una nuova ordinanza che revoca la precedente misura di chiusura del tratto compreso tra il km 6+300 e il km 6+800 in località Cala del Cefalo. Le attività di disgaggio e messa in sicurezza del costone roccioso sono state completate con esito favorevole dai rocciatori e dai tecnici comunali. La viabilità è ripristinata in entrambe le direzioni. Ordinanza di chiusura si era resa necessaria tre giorni fa quando un grosso masso si era staccato dal costone roccioso ed aveva invaso la carreggiata. Completati i lavori di messa in sicurezza che hanno reso necessaria la chiusura totale dell’arteria che collega Camerota al resto del Cilento il primo cittadino ha ripristinato la viabilità ordinaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

