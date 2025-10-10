Camera del Lavoro inaugurato l' ufficio disabilità | ospite speciale Vanni Oddera
Si è aperta con lo show di freestyle e mototerapia di Vanni Oddera e dei piloti del Team Daboot, la giornata dell'inaugurazione dell'ufficio disabilità della Camera del Lavoro di Genova. Lo spazio si trova nella sede della Cgil di via San Giovanni D'Acri 6.VIDEO Vanni Oddera: “Con la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
