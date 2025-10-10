Cambogia navi da guerra cinesi arrivano nel porto di Sihanoukville
Due navi da guerra cines i sono arrivate venerdì nel porto civile di Sihanoukville, in Cambogia, il più stretto alleato di Pechino nel Sud-Est asiatico, per una visita di amicizia e addestramento. Xi Jinping sta cercando di mantenere un delicato equilibrio diplomatico nelle relazioni con Phnom Penh e la vicina Thailandia. Alla fine di luglio, le due nazioni del Sud-Est asiatico sono state coinvolte in un conflitto armato durato cinque giorni per rivendicazioni sul territorio di confine, e la fornitura di armi alla Cambogia da parte di Pechino ha causato irritazione in Thailandia. La nave scuola Qijiguang e la nave da guerra anfibia Yimeng Shan sono approdate nel porto del Golfo di Thailandia, accolte da una folla con bandiere della Repubblica popolari, cartelli in cinese e da danze popolari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
