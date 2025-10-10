Cambogia | ministra Incontro leader mondiali su donne a Pechino rafforzera’ impegno comune per parita’ di genere

L’imminente Incontro dei leader mondiali sulle donne sara’ un’importante occasione per il mondo per rinnovare l’impegno comune a favore della parita’ di genere e dello sviluppo inclusivo, ha affermato la ministra cambogiana per gli Affari femminili Ing Kantha Phavi. In programma a Pechino il 13 e 14 ottobre, il vertice sara’ convocato in occasione del 30mo anniversario della Conferenza mondiale sulle donne del 1995, tenutasi nella stessa citta’. “Questo evento storico e’ un’occasione per ribadire il nostro impegno comune a favore della parita’ di genere e dello sviluppo inclusivo, in particolare nel Sud globale”, ha dichiarato la donna in una recente intervista a Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

