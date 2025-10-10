Cambio al vertice all’Ente Palio San Floriano di Jesi | il nuovo presidente è Carlos Alberto Owen
JESI - Carlos Alberto Owen è il nuovo presidente dell’Ente Palio San Floriano di Jesi. Già arciere e figurante nelle vesti dell’Araldo, Owen vanta una lunga esperienza nel Consiglio direttivo ed è tra i soci fondatori dell’associazione che, dal 1996, organizza in città la rievocazione storica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: cambio - vertice
Cambio al vertice della Finanza, Bruno Castaldi è il nuovo comandante
Guardia di Finanza di Paderno Dugnano, cambio al vertice: il tenente Gianmarco Vitale subentra al capitano Andrea Feliziani
Roan di Rimini, cambio al vertice della Stazione navale. Il nuovo comandante arriva da Marina di Carrara
https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/cambio-al-vertice-dellaccademia-aeronautica-di-pozzuoli-dc52cfe4-87d8-4c01-9c1e-0546909c1252.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_cambio-al-vertice-dellaccademia-aeronautica-di-pozzuoli.&wt… Cam - X Vai su X
Il sindaco Diego Ferrara su cambio al vertice all'archivio di Stato di Chieti: "Desidero rivolgere un caloroso benvenuto alla dottoressa Stefania Di Primio, nuova Direttrice dell’Archivio di Stato di Chieti, augurandole un percorso ricco di soddisfazioni e risultati. L - facebook.com Vai su Facebook
Cambio al vertice del Lions Club Arezzo Chimera: Presidente il figlio di uno dei fondatori - Arezzo, 2 luglio 2025 – Cambio al vertice del Lions Club Arezzo Chimera: Presidente il figlio di uno dei fondatori. lanazione.it scrive