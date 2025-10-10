Cambio al vertice all’Ente Palio San Floriano di Jesi | il nuovo presidente è Carlos Alberto Owen

Anconatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI - Carlos Alberto Owen è il nuovo presidente dell’Ente Palio San Floriano di Jesi. Già arciere e figurante nelle vesti dell’Araldo, Owen vanta una lunga esperienza nel Consiglio direttivo ed è tra i soci fondatori dell’associazione che, dal 1996, organizza in città la rievocazione storica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: cambio - vertice

