Camarda Italia l’attaccante del Milan e in prestito al Lecce entra nella storia dell’Under 21 azzurra!

Inter News 24 Camarda Italia, il talento di proprietà del Milan e in prestito al Lecce in questa stagione, entra nella storia dell’Italia Under 21!. Francesco Camarda ha scritto una nuova pagina della storia del calcio italiano, diventando il più giovane calciatore di sempre a segnare con la Nazionale Under 21. L’attaccante, attualmente in prestito al Lecce ma di proprietà del Milan, ha realizzato il gol del 2-0 nella vittoria degli Azzurrini contro la Svezia, durante una sfida di qualificazione agli Europei di categoria. Un gol da campione. Camarda ha messo a segno il suo gol con una grande personalità, trasformando un rigore con un elegante e audace “cucchiaio”, spiazzando il portiere avversario e confermando le sue straordinarie qualità sotto pressione. 🔗 Leggi su Internews24.com

