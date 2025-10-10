Camarda fa il &#8216;cucchiaio' e diventa il più giovane a segnare con l'Italia U21 | talento e personalità

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Camarda si procura un calcio di rigore contro la Svezia e lo realizza col 'cucchiaio': talento e personalità per l'attaccante dell'Italia, che diventa il più giovane calciatore ad avere segnato con la Nazionale Under 21. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: camarda - cucchiaio

