Camarda | dopo la prima rete in serie A con il Lecce gol all’esordio con record in nazionale under 21 Italia-Svezia 4-0 l' attaccante dei salentini ha segnato su rigore

La foto è tratta da un tweet della nazionale italiana. Documenta l’esordio con la nazionale under 21, oggi, di Francesco Camarda. L’attaccante cresciuto nel Milan e in prestito al Lecce, neanche diciottenne, ha anche segnato al debutto: calcio di rigore calciato con il “cucchiaio”, seconda rete degli azzurrini nel 4-0 alla Svezia. Partita disputata a Cesena e valida per le qualificazioni al campionato europeo. Il ct Silvio Baldini ha poi operatoa sostituzione di Camarda nella ripresa. Francesco Camarda in questo inizio di stagione aveva già segnato il suo primo gol in serie A con la maglia del Lecce. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

