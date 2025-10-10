La foto è tratta da un tweet della nazionale italiana. Documenta l’esordio con la nazionale under 21, oggi, di Francesco Camarda. L’attaccante, 17 anni e 7 mesi, cresciuto nel Milan e in prestito al Lecce, ha anche segnato al debutto: calcio di rigore calciato con il “cucchiaio”, seconda rete degli azzurrini nel 4-0 alla Svezia. È il più giovane e primo minorenne ad avere segnato in nazionale under 21: il precedente primato stadi Seydou Fini, 18 anni e due giorni. Partita disputata a Cesena e valida per le qualificazioni al campionato europeo. Il ct Silvio Baldini ha poi operatoa sostituzione di Camarda nella ripresa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Camarda: dopo la prima rete in serie A con il Lecce, gol all’esordio con record in nazionale under 21 Italia-Svezia 4-0, l'attaccante dei salentini è il primo minorenne ad avere segnato (su rigore) con la maglia degli azzurrini