Caltabellotta celebra la lunga vita | I volti della longevità in mostra alla biblioteca comunale
Nonogenari e ultracentenari, mani segnate dal lavoro e sguardi che raccontano un secolo di storia. Caltabellotta, terra sospesa tra montagna e mare, diventa scenario di una narrazione per immagini dedicata alla lunga vita e ai valori che la sostengono. Nell’ambito dell’Olio folk fest, sabato 11. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: caltabellotta - celebra
Olio Folk Fest - Caltabellotta 2025 Edizione Longevity Nelle giornate del 10, 11, 12 Ottobre 2025 un weekend ricco di eventi per immergersi nei sapori, nella cultura e nella musica del nostro territorio. Scopri il programma completo della sagra che celebra il - facebook.com Vai su Facebook
“Le vie del cibo della lunga vita”: weekend nei Sicani dedicati all’olio nuovo, da Caltabellotta a Lucca Sicula - L'autunno siciliano profuma d'olio nuovo e i borghi dell'entroterra si preparano all'arrivo dell'oro verde. Si legge su scrivolibero.it
Ottobre, il mese dell’oro verde: la Sicilia celebra l’olio - CALTABELLOTTA (AGRIGENTO) – L’autunno siciliano profuma d’olio nuovo e i borghi dell’entroterra si preparano a celebrare l’oro verde. livesicilia.it scrive