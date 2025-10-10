Calciopoli Inter Capello rivendica i due Scudetti! Al Festival dello Sport si riaccende la polemica

Inter News 24 Calciomercato Inter, Capello rivendica i due Scudetti revocati nel 2006 al Festival dello Sport. Riaccesa la polemica: ecco cosa è successo. Una frase secca e potente, capace di riaccendere le polemiche mai sopite. Fabio Capello, intervistato al Festival dello Sport di Trento, ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica, come fatto ai microfoni di Sky, riscrivendo il suo palmarès personale e tornando a parlare di Calciopoli. L’ex allenatore, uno dei più vincenti della storia del calcio, ha rivendicato con forza la paternità dei due scudetti revocati alla Juventus nel 2006, una ferita ancora aperta nel cuore del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciopoli Inter, Capello rivendica i due Scudetti! Al Festival dello Sport si riaccende la polemica

In questa notizia si parla di: calciopoli - inter

Carrari riapre Calciopoli vent’anni dopo: “Sbagliato dare lo scudetto all’Inter”

Franco Carraro: «Calciopoli nata da un mio errore politico. Lo scudetto 2006 non andava assegnato all’Inter, vi spiego»

Adzic, il gol del destino: il ragazzo nato il giorno di Calciopoli castiga l'Inter

La mia intervista di oggi sulla #gazzettadellosport . #juve #juventus #milan #inter #calciopoli #carraro - X Vai su X

Adzic, il gol del destino: il ragazzo nato il giorno di Calciopoli castiga l’Inter ? Dal destro di Vasilije Adzic si sganciano un pallone e due coincidenze. Tutte le frecce vanno a finire nel bersaglio nerazzurro: la sfera muore sotto l’incrocio senza dare sca - facebook.com Vai su Facebook

Capello, ex tecnico della Juve, ha rivenditato con orgoglio gli scudetti vinti con il club bianconero: sono 9 in totale. Le parole - Capello, ex tecnico della Juve, ha rivenditato con orgoglio gli scudetti vinti con il club bianconero: sono 9 in totale. Da juventusnews24.com

Adzic, Calciopoli e l’incredibile coincidenza: è successo davvero contro l’Inter! - Adzic si è fatto attendere ma poi ha regalato più di un sorriso ai tifosi della Juve all'Allianz contro l'Inter. Riporta tuttosport.com