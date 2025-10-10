Calciomercato Roma Zirkzee nel mirino? Si lavora per il prestito a gennaio

Il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante olandese 2001 del Manchester United, potrebbe presto intrecciarsi con quello della Roma. L’ex giocatore del Bayern Monaco, che in Italia ha brillato con la maglia del Bologna, starebbe valutando seriamente la possibilità di lasciare l’Inghilterra a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore non sarebbe soddisfatto dello scarso minutaggio concessogli da Amorim al Manchester United: nelle prime otto partite stagionali dei Red Devils, l’attaccante ha collezionato appena 82 minuti distribuiti in quattro presenze, sempre partendo dalla panchina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

