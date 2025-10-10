Calciomercato Roma tentativo per Lookman? Adani e Ventola lanciano la bomba
Arrangiarsi col materiali messogli a disposizione, questo sta facendo sapientemente Gasperini con la sua Roma. Sia chiaro, della qualità c’è, ma è anche vero che in estate il club capitolino lo ha accontentato solo in parte rispetto a quelle che erano state le sue richieste, eppure eccolo là a sorpresa al comando della classifica. La sensazione è che si possa migliorare ancora, e ciò che tutto l’ambiente si aspetta è uno sforzo da parte della società nel calciomercato di gennaio, per arrivare entro i primi 4 posti e magari sognare ancora più in grande. Occhi sull’attacco, dove oltre alla suggestione Zirkzee, arriva una voce ancora più clamorosa, che parla di un possibile tentativo per Ademola Lookman. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
