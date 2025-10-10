Calciomercato Moretto | Maignan non è stato discusso internamente alla Juventus
Mike Maignan andrà scadenza il prossimo giugno con il Milan. Sullo sfondo si intravede la Juventus? Gli aggiornamenti di Matteo Moretto - noto esperto di calciomercato - all'interno di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: calciomercato - moretto
Calciomercato Milan, Moretto: “Estupinan, mossa decisa!”. I dettagli dell’offerta
Calciomercato Milan, Moretto: “Javi Guerra, si cerca l’accordo col giocatore”
Calciomercato Milan, buone notizie su Estupinan: le ultime di Moretto
L'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha svelato importantissimi dettagli circa il trasferimento di Rasmus Hojlund al Napoli Notizia fondamentale è quella della formula: Hojlund si è trasferito al Napoli in prestito oneroso a 6 milioni di euro, pagabili in 2 - facebook.com Vai su Facebook
L'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha svelato importantissimi dettagli circa il trasferimento di Rasmus Hojlund al Napoli Notizia fondamentale è quella della formula: Hojlund si è trasferito al Napoli in prestito oneroso a 6 milioni di euro, pagabili in 2 - X Vai su X
Maignan Juve: stallo totale con il Milan fronte rinnovo, cosa filtra sull’interesse dei bianconeri e sul futuro del portiere. Il punto sul francese - A fare il punto sulla situazione del portiere francese è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha spiegato ... Si legge su juventusnews24.com
Calciomercato Milan: Maignan verso l’addio, perché potrebbe lasciare già a gennaio - Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan a sorpresa già a gennaio o confermare l’addio a fine contratto nel 2026: molto difficile una permanenza del capitano. Secondo notiziemilan.it