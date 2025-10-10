Calciomercato Moretto | Maignan non è stato discusso internamente alla Juventus

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mike Maignan andrà scadenza il prossimo giugno con il Milan. Sullo sfondo si intravede la Juventus? Gli aggiornamenti di Matteo Moretto - noto esperto di calciomercato - all'interno di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato moretto maignan 232Maignan Juve: stallo totale con il Milan fronte rinnovo, cosa filtra sull’interesse dei bianconeri e sul futuro del portiere. Il punto sul francese - A fare il punto sulla situazione del portiere francese &#232; l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha spiegato ... Si legge su juventusnews24.com

calciomercato moretto maignan 232Calciomercato Milan: Maignan verso l’addio, perché potrebbe lasciare già a gennaio - Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan a sorpresa già a gennaio o confermare l’addio a fine contratto nel 2026: molto difficile una permanenza del capitano. Secondo notiziemilan.it

