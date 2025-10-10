Nel silenzio dei corridoi di mercato, il nome di Dusan Vlahovic torna a riecheggiare attorno a Milanello. Il potente centravanti serbo, ancora legato alla Juventus fino al 2026 ma con un futuro sempre più incerto, continua a rappresentare una tentazione per il Milan. L’ipotesi di un affare a parametro zero, con il suo contratto ormai in scadenza, è un’occasione che il club rossonero non può ignorare. Portare in rossonero un giocatore con quel bagaglio tecnico, quella fisicità e quella esperienza, senza pagare il cartellino, sarebbe una mossa di mercato in linea con la filosofia di Via Aldo Rossi: investire sulle opportunità intelligenti, senza sforare i limiti di bilancio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Calciomercato Milan, suggestione Vlahovic: il sogno a parametro zero vive, ma resta il nodo ingaggio