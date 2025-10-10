Calciomercato Milan Bernardo Silva è un pensiero reale per i rossoneri

Bernardo Silva, vicino alla scadenza di contratto con il Manchester City, potrebbe essere un nome concreto in ottica calciomercato per il Milan. La situazione. Bernardo Silva al Milan? Questo 'rumour' di calciomercato fa sognare i tifosi rossoneri. Questa pista potrebbe effettivamente diventare concreta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

