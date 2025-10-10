Calciomercato Juve, si riapre la pista per l’esterno argentino: gioca poco e vuole partire per il Mondiale, i bianconeri pronti a sfruttare la situazione. Un vecchio pallino che torna di moda, un’occasione di mercato che si fa improvvisamente concreta. La Juventus è pronta a tornare alla carica per un campione del mondo. Secondo quanto riportato dai colleghi del QS (Quotidiano Sportivo), l’esterno destro classe 1998 dell’ Atletico Madrid e della nazionale argentina potrebbe essere il nome giusto per rinforzare la squadra di Igor Tudor già a gennaio. A favorire l’operazione è la nuova situazione del giocatore, che solo pochi mesi fa aveva chiuso la porta ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, caccia aperta al nuovo esterno: nelle prossime settimane può decollare il suo nome! Tutte le novità