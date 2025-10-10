Calciomercato Juve strada tracciata per il futuro di Rugani | volontà comune tra le parti questa la base per una nuova possibile intesa
Calciomercato Juve, sembra tracciata la strada per il futuro di Daniele Rugani, in scadenza di contratto a giugno: rinnovo possibile. Nel contesto di un calciomercato della Juventus che guarda al futuro e alla gestione delle scadenze, la situazione di Daniele Rugani emerge come un caso a sé. A differenza di altri compagni con il contratto in scadenza nel giugno 2026, per il difensore centrale si profila uno scenario diverso, con concreti spiragli per una permanenza a Torino. Il suo futuro, sebbene ancora da definire, sembra orientato verso la continuità. Bianconero fin dal 2012, quando entrò nel settore giovanile, Rugani rappresenta un punto di riferimento per esperienza e dedizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Vlahovic via dalla Juve, strada tracciata: tempistiche e modalità del suo addio alla Vecchia Signora, cosa succederà nei prossimi mesi - Vlahovic via dalla Juve, la strada sembra ormai tracciata: emergono dettagli importanti per quanto riguarda tempistiche e modalità dell’addio Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra essere se ... juventusnews24.com scrive
