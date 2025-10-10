Calciomercato Juve rivoluzione a parametro zero | Vlahovic McKennie e Kostic pronti a salutare Rugani e Pinsoglio in bilico

Alla Continassa soffia vento di cambiamento. Il calciomercato della Juventus non si gioca soltanto sul fronte delle entrate, ma anche – e forse soprattutto – su quello delle scadenze contrattuali. Mentre si lavora per costruire la squadra del futuro, il club deve fare i conti con un elenco di giocatori che, nel giugno 2026, vedranno scadere i rispettivi accordi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di una lista che potrebbe segnare la fine di un ciclo. Una rivoluzione a parametro zero che permetterà di alleggerire il monte ingaggi ma che, al tempo stesso, priverà la rosa di alcuni protagonisti di primo piano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juve, rivoluzione a parametro zero: Vlahovic, McKennie e Kostic pronti a salutare. Rugani e Pinsoglio in bilico

