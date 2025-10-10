Calciomercato Juve quel bianconero con le valigie in mano | partirà a zero a fine stagione non ci sono più margini di permanenza a Torino

Calciomercato Juve, la Gazzetta dello Sport analizza le scadenze: quel bianconero è destinato all’addio, scelta strategica già fatta. Una rivoluzione silenziosa, un esodo programmato a parametro zero che potrebbe cambiare radicalmente il volto della squadra e del suo bilancio. Il  calciomercato Juve  non è fatto solo di acquisti imminenti, ma anche di una pianificazione attenta sulle scadenze dei contratti. E all’orizzonte, nel giugno 2026, si profila un addio di massa che libererà risorse economiche enormi, ma che vedrà anche partire giocatori importanti a costo zero. Calciomercato Juve: la programmazione del futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

