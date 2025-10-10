Calciomercato Juve pronto l’assalto al fuoriclasse bianconero? Il top club ci sta pensando questa la strategia per il possibile colpo

Juventusnews24.com | 10 ott 2025

Calciomercato Juve, il Real Madrid starebbe pensando di sacrificare Vinicius per sferrare l’assalto a Kenan Yildiz. Ultime. I riflettori del club più prestigioso al mondo si sono accesi con decisione su Torino. Il Real Madrid, infatti, ha puntato Kenan Yildiz e si prepara a studiare un’offensiva per il gioiello della Juventus. Il classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale sia in bianconero sia con la maglia della nazionale turca, è da tempo sulla lista dei desideri dei principali club europei, ma l’inserimento dei blancos rischia di sparigliare le carte. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’interesse del Real Madrid è concreto e si inserisce in un quadro di calciomercato Juve complesso e affascinante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, pronto l'assalto al fuoriclasse bianconero? Il top club ci sta pensando, questa la strategia per il possibile colpo

