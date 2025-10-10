Calciomercato Juve pronto l’assalto al fuoriclasse bianconero? Il top club ci sta pensando questa la strategia per il possibile colpo

Calciomercato Juve, il Real Madrid starebbe pensando di sacrificare Vinicius per sferrare l’assalto a Kenan Yildiz. Ultime. I riflettori del club più prestigioso al mondo si sono accesi con decisione su Torino. Il Real Madrid, infatti, ha puntato Kenan Yildiz e si prepara a studiare un’offensiva per il gioiello della Juventus. Il classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale sia in bianconero sia con la maglia della nazionale turca, è da tempo sulla lista dei desideri dei principali club europei, ma l’inserimento dei blancos rischia di sparigliare le carte. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’interesse del Real Madrid è concreto e si inserisce in un quadro di calciomercato Juve complesso e affascinante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

