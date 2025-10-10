Calciomercato Juve possibile addio a parametro zero? Il destino sembra ormai segnato due le squadre all’orizzonte Ultime
Calciomercato Juve, Weston Mckennie appare destinato all’addio a parametro zero: due squadre di MLS sul centrocampista americano. Il futuro di Weston McKennie sembra essere sempre più lontano da Torino. Secondo le ultime indiscrezioni del noto esperto di calciomercato della Juventus, Nicolò Schira, il centrocampista statunitense è destinato a lasciare il club bianconero al termine del suo contratto. Con una scadenza fissata a giugno 2026 e una trattativa per il prolungamento ormai arenata, lo scenario più probabile è quello di una partenza a parametro zero. PAROLE – «Al momento non c’è alcun accordo per estenderlo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
