Calciomercato Juve non solo Vlahovic! La lista dei bianconeri in scadenza nel 2026 | ci sono nomi importanti tutti gli ultimi aggiornamenti sul loro futuro

Calciomercato Juve, non solo Vlahovic nella lista dei possibili partenti: il punto sui giocatori pronti a salutare a zero. Una rivoluzione silenziosa, un esodo a parametro zero che potrebbe cambiare il volto della squadra. Il calciomercato Juve non è fatto solo di acquisti, ma anche di una programmazione attenta sulle scadenze. E all’orizzonte, nel giugno 2026, si profila un addio di massa che libererà risorse enormi ma che vedrà anche partire giocatori importanti a costo zero. Il nome più pesante sulla lista dei partenti è, senza dubbio, quello di Dusan Vlahovic. La situazione del bomber serbo è nota: un contratto onerosissimo che non verrà rinnovato e un addio a parametro zero che appare ormai scritto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, non solo Vlahovic! La lista dei bianconeri in scadenza nel 2026: ci sono nomi importanti, tutti gli ultimi aggiornamenti sul loro futuro

Guerreiro Juve, l'esterno del Bayern è il prescelto: in scadenza nel 2026, potrebbe arrivare a un prezzo di saldo.

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più incerto. Juve intenzionata a cedere il serbo già a gennaio.