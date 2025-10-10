Calciomercato Juve Longari scettico | C’è un aspetto dei bianconeri che faccio proprio fatica a capire C’entra lo scouting
Calciomercato Juve, Gianluigi Longari, noto giornalista, si è interrogato sul modello seguito dai bianconeri: le sue dichiarazioni. Una rivoluzione copernicana, un taglio netto con il passato che rischia di cambiare per sempre il DNA del club. Nell’analisi affidata al suo editoriale per Sportitalia.com, il giornalista Gianluigi Longari lancia un vero e proprio allarme sul nuovo corso del calciomercato Juve. Secondo la sua ricostruzione, la dirigenza guidata dal General Manager Damien Comolli avrebbe operato una scelta drastica e senza precedenti: smantellare l’area scouting. Pur premettendo che è ancora troppo presto per dare giudizi definitivi sui risultati, Longari sottolinea come i cambiamenti nel metodo di lavoro siano già radicali e degni di nota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, Comolli pronto a calare il tris! Si infiammano tre piste in entrata e una in uscita: il punto sulle mosse dei bianconeri
Calciomercato Milan, Pubill: rossoneri in vantaggio, ma occhio alla Juve
Calciomercato Juve LIVE: su Savona non c’è solo il Newcastle, proposto Vazquez per la fascia, c’è il sì di Hjulmand
Il punto sul calciomercato della #Juventus, i possibili obiettivi e le scelte di #Chiellini e occhio ad alcuni clamorosi retroscena | JUVE ZONE Ep.51 OSPITE: @_Morik92_ VIDEO QUI: - X Vai su X
Clamoroso in attacco: vuole tornare subito in Serie A! ? #Zirkzee La Juve si defila, due club pronti a darsi battaglia per lui. ? #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Longari: "Perchè la Juventus non fa più scouting? Cosa c’entra un consigliere occulto...." - com, ha proposto un''analisi sulle strategie e sull'organizzazione della Juventus a livello ... Lo riporta tuttojuve.com