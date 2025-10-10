Calciomercato Juve Longari scettico | C’è un aspetto dei bianconeri che faccio proprio fatica a capire C’entra lo scouting

Calciomercato Juve, Gianluigi Longari, noto giornalista, si è interrogato sul modello seguito dai bianconeri: le sue dichiarazioni. Una rivoluzione copernicana, un taglio netto con il passato che rischia di cambiare per sempre il DNA del club. Nell’analisi affidata al suo editoriale per Sportitalia.com, il giornalista Gianluigi Longari lancia un vero e proprio allarme sul nuovo corso del calciomercato Juve. Secondo la sua ricostruzione, la dirigenza guidata dal General Manager Damien Comolli avrebbe operato una scelta drastica e senza precedenti: smantellare l’area scouting. Pur premettendo che è ancora troppo presto per dare giudizi definitivi sui risultati, Longari sottolinea come i cambiamenti nel metodo di lavoro siano già radicali e degni di nota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

