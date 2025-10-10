Calciomercato Juve il senatore bianconero verso la permanenza? Sensazione chiara sul futuro la situazione in vista di giugno
Calciomercato Juve, Carlo Pinsoglio, in scadenza di contratto al termine della stagione, è destinato alla permanenza. Mentre la Juventus programma una vera e propria rivoluzione in vista delle numerose scadenze contrattuali del 2026, c’è un nome che rappresenta l’eccezione, un giocatore il cui valore va ben oltre il minutaggio in campo: Carlo Pinsoglio. Come emerso nel quadro generale tracciato da La Gazzetta dello Sport, il suo futuro, a differenza di quello di altri compagni, non è affatto segnato e una sua permanenza a Torino è uno scenario più che probabile. Ufficialmente è il terzo portiere della rosa, un ruolo che lo vede scendere in campo molto raramente, come testimoniano le sue poche presenze da quando è tornato alla base nel 2017. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
