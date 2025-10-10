Calciomercato Juve il futuro di Vlahovic appare segnato? Ostacolo insormontabile e scenario delineato per giugno Tutte le ipotesi per il futuro della punta

Calciomercato Juve, nonostante i gol e l’ottimo rendimento di inizio stagione il futuro del serbo appare segnato: addio a parametro zero. Il suo nome è il più pesante sulla lista dei giocatori in scadenza nel 2026 ed è il simbolo di un paradosso tutto juventino. Dusan Vlahovic, il miglior marcatore della squadra, si avvia verso un addio a parametro zero che appare ormai inevitabile. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro del bomber serbo è lontano da Torino, una separazione annunciata che chiuderà un ciclo tanto oneroso quanto complesso per il calciomercato Juve. Il cuore del problema risiede nel suo contratto, firmato nel gennaio 2022. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il futuro di Vlahovic appare segnato? Ostacolo insormontabile e scenario delineato per giugno. Tutte le ipotesi per il futuro della punta

