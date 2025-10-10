Calciomercato Juve il fedelissimo bianconero destinato alla permanenza | dialoghi impostati e perfetta sintonia tra le parti I dettagli
Calciomercato Juve, Daniele Rugani, in scadenza di contratto a giugno, è destinato al rinnovo del contratto. Le ultime. Mentre la Juventus programma il futuro gestendo la delicata situazione dei contratti in scadenza nel 2026, la posizione di Daniele Rugani si distingue nettamente da quella di altri compagni. Per il centrale toscano, infatti, l’orizzonte non prefigura un addio, ma piuttosto la possibilità concreta di proseguire una lunghissima carriera all’ombra della Mole. La sua storia in bianconero sembra destinata a continuare. Rugani è l’incarnazione della dedizione e dell’affidabilità. Pur non avendo lo status di titolare fisso, si è ritagliato un ruolo da preziosa e sicura alternativa nel pacchetto arretrato, rispondendo sempre con prestazioni di alto livello ogni volta che è stato chiamato in causa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
