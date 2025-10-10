Calciomercato Inter occhi su Dodò? La Fiorentina è pronta a blindarlo con questa mossa!

Inter News 24 Svelato il piano della Viola. Un nome che nei mesi scorsi era circolato con insistenza in orbita Inter, quello di Dodô. L’esterno brasiliano della Fiorentina era stato individuato come uno dei possibili sostituti di Denzel Dumfries, ma le alte richieste del club toscano avevano raffreddato la pista ( le ultime mosse di mercato dell’Inter ). Ora, a distanza di tempo, lo scenario è cambiato: la società viola, nonostante un rapporto che sembrava compromesso, sta lavorando attivamente per blindare il giocatore con un nuovo contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com

