Calciomercato Inter il Crystal Palace torna su Bisseck? Gli inglesi non sono l’unico club sul tedesco

Il gol segnato questa sera in amichevole contro l'Atletico Madrid potrebbe dare nuova fiducia a Yann Bisseck, che ultimamente ha trovato poco spazio in Inter dopo l'arrivo di Manuel Akanji. Tuttavia, attenzione al futuro del difensore tedesco, che è già stato al centro di diverse voci di mercato durante l'estate appena trascorsa. Crystal Palace in pole. Il Crystal Palace non ha mai mollato la presa su Bisseck, nonostante il suo trasferimento fosse sfumato lo scorso mercato estivo.

