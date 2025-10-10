Calciomercatocom – Milan cittadinanza italiana a Cardinale per meriti sportivi

2025-10-09 20:22:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Un riconoscimento importante per il proprietario del club rossonero e fondatore di RedBird. È arrivato il via libera da parte del Consiglio dei ministri per attivare la procedura che concederá la cittadinanza italiana “per meriti speciali” al proprietario del Milan Gerry Cardinale, finanziere americano fondatore del fondo RedBird. La proposta è arrivata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, col parere favorevole del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Una nota ufficiale rilasciata da Palazzo Chigi ha spiegato così la cittadinanza italiana di Cardinale: “Ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com